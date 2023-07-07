МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный Меморандум после первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины EFF, добавив 4 структурных маяка.

Об этом говорится в документе, обнародованном МВФ в пятницу.

Так, до конца сентября 2023 года Украина должна восстановить статьи Бюджетного кодекса о среднесрочном бюджетном планировании для подготовки бюджета на 2024 год.

Кроме этого, в Фонде ожидают, что до конца сентября Украина разработает "концептуальную записку" по программе "5-7-9" с предложениями по ориентации на малые и средние предприятия "путем поэтапного исключения из программы крупных компаний, усиления мониторинга и поддержания надлежащих гарантий".

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Еще один структурный маяк - до конца октября Минфин вместе с Налоговой и Таможней должны подготовить планы действий, включая краткосрочные и среднесрочные меры, которые охватывают ключевые сферы реформ.

Как подчеркнули в МВФ, уже определены три направления реформирования для уменьшения коррупционных рисков:

реформа кадровой и компенсационной политики;

улучшение оперативного управления таможней из центрального аппарата;

перенос верификации/проверки таможенных документов из пунктов пересечения границы во внутренние офисы.

Также структурный маяк касается "Оператора ГТС Украины" - до конца октября 2023 года Украина обязалась выбрать и назначить наблюдательный совет для "Оператора ГТС". При этом до конца июля должна завершиться передача акций ОГТСУ непосредственно Министерству энергетики и принятие нового устава компании.

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Кроме этого, МВФ включил повторно два маяка, которые Украина должна была выполнить до первого пересмотра программы: принять законопроект о налоговых изменениях и администрировании (законопроект №8401), новый дедлайн - конец июля; и обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом, новый дедлайн - конец октября.

При этом в МВФ отметили, что Украина уже выполнила 5 пунктов.

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Напоминаем:

В общий фонд госбюджета Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получит около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда