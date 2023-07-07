Рекордное потребление с начала лета: Укрэнерго просит снизить пользование кондиционерами

НЭК "Укрэнерго" зафиксировало наивысшее потребление электроэнергии за первую половину лета 6 июля в 16:00 – украинцев просят уменьшить использование кондиционеров и мощных приборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Зафиксированный уровень потребления в энергосистеме на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг. "Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков", – объясняют в Укрэнерго.

Причиной существенного роста потребления, прежде всего, активное использование кондиционеров.

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"Если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. А ведь энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак россиян.

Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и сети, и соответственно в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры", - добавили в компании.

Для этого с 16:00 до 23:00 потребителей призывают снизить использование кондиционеров и мощных электроприборов, не включайте их одновременно и перенести энергоемкое потребление на другие часы суток.

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Экономическая правда