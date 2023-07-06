Восстановление меткомбинатов Мариуполя по "зеленым" технологиям возможно за 3-5 лет – "Метинвест"

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Восстановление производства на "Азовстали" и ММКИ в Мариуполе после увольнения по "зеленым" технологиям может занять от 3 до 5 лет.

Об этом в интервью для проекта FAQ talks заявил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, сообщает пресс-служба компании.

"Если мы говорим сугубо о Мариуполе, то видение его восстановления у "Метинвеста", конечно, есть. Мы не можем надеяться, что придем и отстроим Мариуполь таким, каким он был. Мы все понимаем, что были хорошие вещи в Мариуполе, но было и то, чего нам не хотелось бы повторять.

Поэтому нужна новая стратегия города, в том числе новая промышленная стратегия. Нельзя просто прийти и сказать: сейчас мы полностью отстроим "Азовсталь". Сейчас "Азовсталь" - это символ, это крепость. Поэтому нам надо будет понять, какая же часть металлургии должна оставаться в Мариуполе, как она будет выглядеть, и как должна выглядеть так называемая промышленная карта города. И только тогда начинать отстраивать город", - заявил Рыженков.

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По его словам, повреждения на "Азовстали", судя по фото и видео, серьезные.

"Однако я не оставляю надежды, что мы сможем восстановить некоторые производства на "Азовстали". Когда украинские военные освободят Мариуполь, когда мы туда приедем, то увидим, что можно с этим сделать. Мы понимаем, что пропаганда агрессора работает на то, чтобы рассказывать байки о возобновлении производства на комбинате хоть завтра.

Мы не видим для них возможности сейчас восстановить что-то на производстве "Азовстали". Я думаю, что максимум, для чего они будут использовать "Азовсталь" или ММК имени Ильича, - как ремонтные базы", - добавил он.

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"У нас нет желания восстанавливать старую технологию, которая существовала на ММК имени Ильича и "Азовстали", потому что это уже вчерашний день. Сегодня весь мир движется к "зеленой" металлургии, к электрометаллургии, и восстановление наших комбинатов в Мариуполе будет происходить в этом русле.

Поэтому восстановление производства по новым "зеленым" технологиям потребует больше времени, ведь надо будет строить почти с нуля. Это занимает от трех до пяти лет", - отметил Рыженков.

Напомним:

Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Металлургический комбинат Азовсталь", который входит в группу "Метинвест".

Хозяйственный суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", входящего в группу "Метинвест".

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля.

В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

Миллиардер Ринат Ахметов в апреле заявил, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом, и что он гордится тем, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления.

В марте 2022 года в "Метинвесте" заявляли, что "Азовсталь" разрушен оккупантами, но отстроить завод можно.

Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти заявляли, что планируют их обмен.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Он сказал, что их освобождением занимается ГУР Минобороны.

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.

России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Экономическая правда