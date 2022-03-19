Азовсталь разрушен оккупантами, но отстроить можно

В меткомбинат Азовсталь группы Метинвест Рината Ахметова попало два снаряда, но говорить о том, что комбинат остановлен навсегда, еще рано.

Об этом генеральный директор Азовстали Энвер Цкитишвили рассказал в обращении.

Цкитишвили сообщил, что еще с 24 февраля, то есть дня вторжения России в Украину, руководители Азовстали начали разрабатывать программу сцепщиков комбината.

"Остановили коксовые печи, снизили температуру, залили жидким стеклом, чтобы не позволить дальше идти процессу коксования и максимально высокой выработке коксового газа. И так мы максимально снизили до безопасного уровня экологическую нагрузку на город и для жителей Мариуполя коксовые батареи не представляют никакой опасности", – рассказал гендиректор предприятия.

Он отметил, что с самого начала все приборы автоматического контроля за экологическим и технологическим направлениями работы печей и батарей контролировались сотрудниками комбината, которые, несмотря на многочисленные обстрелы города, приходили на работу. Таким образом, работа комбината была "абсолютно безопасно остановлена".

Цкитишвили вспоминает, что последний раз Азовсталь был полностью остановлен в 1941 году из-за войны против нацистской Германии, а в 1943 году после освобождения Мариуполя началось развитие.

На завод упали два снаряда, продолжил Цкитишвили. Первый попал в склад, второй попал очень близко коксовым батареям.

"Рано говорить о том, что комбинат остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим комбинат, возродим его и он будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, Азовсталь – это Украина. Была, есть и будет", – резюмирует глава комбината.