Ахметов "гордится", что "Азовсталь" стала оплотом сопротивления в Мариуполе
Олигарх Ринат Ахметов заявил, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом, и что он гордится тем, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления.
Об этом сказал Ахметов в интервью газете Le Temps.
"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", - заявил Ахметов.
Он назвал происходящее в Мариуполе "глубочайшей трагедией", за которую Россия должна понести ответственность.
"Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе. Мариуполь - это самая глубокая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", - добавил владелец "Азовстали".
Напомним:
Олигарх Ринат Ахметов заявил, что его группа SCM подаст иски против РФ о возмещении ущерба, нанесенного военной агрессией. Он уверен, что Украина "потребует и получит репарации в полном объеме".
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Экономическая правда
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