Суд начал дело о банкротстве "Азовстали"

Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Металлургический комбинат Азовсталь", который входит в группу "Метинвест".

Об этом сообщается в реестре YouControl.

Так, 21 декабря было обнародовано сообщение об открытии судом производства по делу о банкротстве "Азовстали".

Отмечается, что срок подачи заявлений кредиторов с требованиями к должнику - в течение 30 дней со дня официального обнародования сообщения об открытии производства.

Напомним:

Хозяйственный суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", входящего в группу "Метинвест".

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля.

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В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

Миллиардер Ринат Ахметов в апреле заявил, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом, и что он гордится тем, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления.

В марте в "Метинвесте" заявляли, что "Азовсталь" разрушен оккупантами, но отстроить завод можно.

Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти заявляли, что планируют их обмен.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Он сказал, что их освобождением занимается ГУР Минобороны.

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.

России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Экономическая правда