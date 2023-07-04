Новости 4 июля: россияне готовят провокацию на ЗАЭС, программу єОселя расширили

О ЗАЭС. Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке россиянами в ближайшее время провокации на территории оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об ипотеке. Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе "еОселя" всем украинцам, которые не имеют собственного жилья.

О "зерновом коридоре". Блокирование "зернового коридора" изменило направление железнодорожных перевозок зерновых на дунайские порты, тарифы находятся на согласовании с Молдовой.

Об УЗ. АО "Укрзализныця" вводит временный запрет на грузовые перевозки аграрной продукции в Венгрию и на все товары в Иран.

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Об "Укрнефтебурении". Антимонопольный комитет Украины 29 июня разрешил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний Укрнефтебурения в управление "Укрнафте", переданной государству.

Эксклюзивы ЭП

Страхование военных рисков. Как власть планирует уговорить инвесторов вкладывать в Украину сейчас

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Потенциальные частные инвесторы рассматривают Украину как сплошное поле военных действий. Что можно сделать в этих условиях для привлечения средств в экономику? (укр)

Стало ли в Киеве больше людей, чем было до войны?

Сколько украинцев вернулось из-за границы и что происходит с внутриперемещенными лицами? (укр)