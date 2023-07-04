Стало ли в Киеве больше людей, чем было до войны?

Якщо вам здається, що багато знайомих досі не у вашому місті – в інших регіонах чи за кордоном, – то, скоріше за все, це омана. Ви просто не помічаєте внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Оскільки офіційна статистика відсутня, достеменно невідомо скільки людей через війну виїхало за кордон, скільки перемістилося в межах країни, а скільки повернулося до домівок. Частково світло на ці питання проливає останній звіт Міжнародної організації міграції (МОМ) за травень 2023 року.

Ось як це виглядає на прикладі Києва.

Ці розрахунки співпадають із внутрішніми спостереженнями Київської міської державної адміністрації. "Станом на зараз в Києві понад 3,6 мільйона людей. Ми майже повернулись до позначки перед активною фазою військових дій", – розповідав в травні радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

Державна статистика відрізняється від оцінок міжнародних організацій. Іноді це кратна різниця. Наприклад, за даними Держстату станом на травень в Києві було зареєстровано близько 250 тисяч ВПО, тоді як, за даними МОМ – 450 тисяч.

Те саме в масштабах країни: державна статистика показує, що всього по Україні зареєстровано 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, тоді як за неофіційними оцінками – більше ніж 5 мільйонів.

Спустошені війною Запоріжжя, Херсонщина та Донеччина разом втратили більшу частину свого населення. Оцінок щодо Луганської області, майже вся територія якої окупована, немає.

Якщо в перші півроку основне навантаження по ВПО несли західні області, то наразі мова йде про прифронтові регіони. Наприклад, найбільше таких осіб в Дніпропетровській області, а Харківська є основною областю, з якої ВПО як виїжджали, так і такою, що приймала найбільшу кількість ВПО.

Загалом, як показують дані, ті, хто не виїхав за кордон, найчастіше переміщувалися в межах тієї самої області або макрорегіону.

Це створює парадоксальну ситуацію. На захід країни релоковано сотні підприємств, проте робоча сила – ні. Це призводить до регіональних диспропорцій на ринку праці, коли навантаження на одну вакансію в Дніпрі чи Запоріжжі в рази більше, ніж, наприклад, в Ужгороді, де роботодавці борються за працівників.

Жовтим кольором показана оцінка МОМ населення, яке залишилося чи вже повернулося. Темніший колір відображає оцінку кількості внутрішньо переміщених осіб. Пунктирними лініями показана оцінка населення Держстатом на початок 2022 року.

Так само як із оцінками кількості ВПО немає ясності і щодо кількості українських біженців за кордоном. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість біженців з України в ЄС становить майже 5 мільйонів осіб (близько 8 мільйонів з урахуванням вивезених до Росії та Білорусі).

Проте багато хто ставить ці цифри під сумнів. За даними Державної прикордонної служби, через війну з території України до Євросоюзу поїхали не більше 2 мільйонів осіб. Таку ж оцінку дає і директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Можливо, така різниця пояснюється тим, що не всі, кого в ООН вважають біженцями, поїхали з України через війну і саме виключно після 24 лютого 2022 року.