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УЗ временно запретила перевозку с/х товаров в Венгрию и всех товаров в Иран

Вторник, 4 июля 2023, 16:30

АО "Укрзализныця" вводит временный запрет на грузовые перевозки сельхозпродукции в Венгрию и на все товары в Иран.

Об этом говорится на сайте компании в разделе "Временные ограничения по перевозкам".

Так, "Укрзализныця" ввела конвенции на грузовые перевозки сельхозтоваров в Венгрию и все грузы, следующие в Иран.

В частности, ограничены перевозки пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника в Венгрию, для перевозчика ЗАО "MMV" (MMV Magyar Maganvasut Zrt). Конвенция будет действовать с 30 июня до 16 сентября.

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Кроме того, с 29 июня действует запрет на грузовые перевозки в Исламскую Республику Иран. Он касается всех грузов, следующих из любых стран, и будет действовать "до отмены".

Укрзализныця Венгрия Иран
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