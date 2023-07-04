АМКУ разрешил передачу "Укрнефтебурения" Коломойского "Укрнафте"

Антимонопольный комитет Украины 29 июня разрешил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний Укрнефтебурения в управление "Укрнафте", переданной государству.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве и пресс-службу "Укрнефтебурения".

В компании заявили, что АМКУ принял решение без привлечения "Укрнефтебурения", позицию компании не учли.

В решении комитета указано, что доступ к этой информации ограничен.

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"Считаем решение принятым под административным давлением с грубым нарушением закона", – сообщили в пресс-службе "Укрнефтебурения".

В компании добавили, что акционеры будут обжаловать это решение в международных судах, в частности, в Европейском суде по правам человека.

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Напоминаем:

Кабинет министров одобрил передачу в управление "Укрнафты" одну из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурения", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, и ПАО "Укрнафта" подписали договоры управления активами четырех компаний, в том числе "Укрнефтебурение". С вопросом получения разрешения компания и АРМА обратились в АМКУ.

Компания "Укрнефтебурение" связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.

В начале апреля по решению суда акции "Укрнефтебурения" были переданы в управление АРМА.

Ранее ЭП сообщала, что "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ДК "Укрнефтебурение".