АМКУ разрешил передачу "Укрнефтебурения" Коломойского "Укрнафте"
Антимонопольный комитет Украины 29 июня разрешил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний Укрнефтебурения в управление "Укрнафте", переданной государству.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве и пресс-службу "Укрнефтебурения".
В компании заявили, что АМКУ принял решение без привлечения "Укрнефтебурения", позицию компании не учли.
В решении комитета указано, что доступ к этой информации ограничен.
"Считаем решение принятым под административным давлением с грубым нарушением закона", – сообщили в пресс-службе "Укрнефтебурения".
В компании добавили, что акционеры будут обжаловать это решение в международных судах, в частности, в Европейском суде по правам человека.
Читайте также: Лидер деолигархизации: почему у Коломойского и партнеров забирают "Укрнефтебурение" и кто претендует на актив
Напоминаем:
Кабинет министров одобрил передачу в управление "Укрнафты" одну из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурения", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, и ПАО "Укрнафта" подписали договоры управления активами четырех компаний, в том числе "Укрнефтебурение". С вопросом получения разрешения компания и АРМА обратились в АМКУ.
Компания "Укрнефтебурение" связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.
В начале апреля по решению суда акции "Укрнефтебурения" были переданы в управление АРМА.
Ранее ЭП сообщала, что "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ДК "Укрнефтебурение".