"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы

Блокирование "зернового коридора" изменило направление железнодорожных перевозок зерновых на дунайские порты, тарифы находятся на согласовании с Молдовой.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" (УЗ) Валерий Ткачев на совещании с грузоперевозчиками, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщает агентство со ссылкой на Ткачева, неэффективная работа "зернового коридора" привела к падению перевозок по железной дороге в направлении портов Большой Одессы.

"За неделю здесь инспектируют четыре-шесть судов, а вчера вообще ни одного, и сегодня всячески блокируют. Если коридор и работает, то крайне негативно", - отметил он.

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"Никто не может сказать, будет ли работать Черноморская зерновая инициатива, но на 90%, это мой личный прогноз, коридор будет либо закрыт, либо будет работать, как сейчас - крайне неэффективно", - добавил Ткачев.

В то же время, по его словам, вырос грузопоток в направлении дунайских портов "Измаил" и "Рени". Сейчас перевозчики ждут объявления новых тарифов Молдавской железной дорогой.

Ткачев напомнил, что сейчас тарифы на транзитные перевозки железнодорожным транспортом по территории Республики Молдова на 57% выше тех, что действуют в "Укрзализныце". В то же время с 1 июля они еще повысились на 8-11% (8% - базовое повышение +3% в связи с изменением курса швейцарского франка, в котором происходят расчеты между Украиной и Молдовой - ред.)

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Руководитель УЗ сообщил, что молдавская сторона уже предоставила Украине предложение с обновленными тарифами на грузоперевозки сельхозтоваров. Однако в УЗ остались несогласованные вопросы относительно принципов применения скидки (суммирование по номенклатурам для всех экспедиторов или только по одному грузоперевозчику) и сроков ее расчета (ежемесячно или ежеквартально).

"Мы изложили письменно ряд методологических вопросов и направим соответствующий запрос молдавским коллегам", - сказал Ткачев и добавил, что украинская сторона рассматривает возможность предоставления скидок на транзитные грузоперевозки для Молдовы.

Напоминаем:

Министерство иностранных дел России во вторник заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.

Ранее издание Financial Times сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновое соглашение". Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.