Кабмин расширил программу єОселя на всех украинцев без собственного жилья

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Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе "еОселя" всем украинцам, которые не имеют собственного жилья.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В прошлом году мы запустили программу еОселя. Дали возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более чем 1,2 млрд грн.

Теперь будем расширять программу. Вносим изменения, благодаря которым участие в программе еОселя смогут взять другие украинцы, которые не имеют собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос - от 20%, а срок кредитования - до 20 лет", - отметил Шмыгаль.

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Как добавили в Укрфинжилье, подать заявку по программе с августа смогут:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокий человек) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи.

Для этих категорий граждан будут действовать следующие условия:

фиксированная годовая ставка в гривне - 7%;

первый взнос - от 20%;

срок кредитования - до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

"Выбрать строящееся жилье граждане смогут только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы. В рамках еОсели допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита.

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Такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков єОсели при покупке квартиры на первичном рынке в строящихся объектах. Аккредитация застройщиков банками в программе будет доступна только для тех застройщиков, которые выбрали прозрачные механизмы финансирования строительства", - говорится в сообщении.

Программа остается доступной под 3% годовых для категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

Напоминаем:

Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования "єОселя" - в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке.

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Экономическая правда