Новости 28 июля: расточительство и коррупция во время войны, бесчинства РФ в Черном море

Власть и коррупция. Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра культуры Ростислава Карандеева, в декларации которого НАПК выявило в 2021 году несоответствия почти на полмиллиона гривен.

НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Запорожсталь" открыла подробности о стали для трезубца "Родине-Матери". Намекают на коррупцию.

Расточительство во время войны. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

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Украина и реформы. Верховная Рада приняла реформу зарплат госслужащих в первом чтении: как будут платить чиновникам.

В некоторых сферах украинцы на световые годы опережают ЕС, но есть проблемы, заявляет президент ЕИБ.

Бесчинства РФ в Черном море. Россияне начали угрожать судам в Черном море: пограничники обнародовали запись.

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Министерство обороны России объявило о фактическом запрете на судоходство в Керченском проливе для любых судов, кроме военных.

Африканцы, приехавшие к Путину на саммит, вышли с заявлением восстановить украинскую "зерновую сделку".

Румыния планирует расширить один из ключевых маршрутов экспорта украинского зерна из-за усиления атак России в Черном море и роста рисков для мировой торговли продовольствием.

Эксклюзив ЭП

Как Запад проигрывает России энергетические санкции

Вместо внедрения более жестких санкций после событий 2014 года западные компании помогли РФ освоить технологии сжижения газа и вывести на новый уровень добычу.