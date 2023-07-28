Керченский пролив закрыли уже и для россиян: проход разрешен только военным РФ

Министерство обороны Россия объявило о фактическом запрета на судоходство в Керченском проливе для любых судов, кроме военных.

Об этом сообщают российские СМИ

"В акватории Керченского пролива в Темрюкском районе Краснодарского края запретили проход всех маломерных судов и плавсредств по решению Минобороны России", - говорится в сообщении агентства РБК.

По данным агентства, движение судов запрещено в районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.

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"Проход разрешен только кораблям ВМФ, пограничных органов и войск нацгвардии", - говорится в сообщении.

Как уточняет РИА "Новости", под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы.

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Россияне начали угрожать кораблям в Черном море.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала запись предупреждения, которое россияне через открытые каналы связи присылают судам, следующим по Черному морю.

19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.