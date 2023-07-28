Запахло коррупцией: "Запорожсталь" открыла подробности о стали для трезуба "Родине-Матери"

Несмотря на готовность Министерства культуры потратиться на сталь европейского производителя для замены советского символа на монументе "Родина-Мать", оказалось, что "Запорожсталь" уже предоставил сталь бесплатно и оплатил разработку проекта.

Это следует из заявления, которое размещено на сайте "Запорожстали".

"Запорожсталь" на запрос Министерства культуры и информационной политики Украины бесплатно предоставил всю сталь для изготовления герба и оплатил разработку проекта замены советского символа", - говорится в заявлении.

На предприятии говорят, что о претензиях к стали впервые услышали только после того, как Минкульт разместил на своем сайте заявление.

Реклама:

"При входном контроле со стороны подрядчика к "Запорожстали" не было озвучено или передано никаких актов дефектовки, претензий или других документов, которые бы подтверждали несоответствие нержавеющего проката установленным нормам качества, механическим или химическим параметрам. О якобы выявленных несоответствиях проката и невозможности его использования в проекте реконструкции монумента "Родина-Мать" предприятие-производитель украинской стали узнали из заявления Минкульта от 25 июля", - отметили на "Запорожстали".

Как утверждают на предприятии, любые незначительные отклонения толщины в партии проката, поставленной подрядчику, являются нормативными и остаются в пределах допустимой погрешности, о чем подрядчик был предупрежден заранее.

"Готовы провести независимую экспертизу по качеству стали "Запорожстали", - отмечается в заявлении.

Реклама:

"Именно украинская сталь, которой годами доверяют в Украине и по всему миру, есть в НСК "Олимпийском", новом саркофаге ЧАЭС, Дарницком мосту, самом большом флагштоке Украины, мосту в Генуе, лондонском небоскребе Shard, и еще в сотнях известных зданий и символов", - отметили на "Запорожстали".

На предприятии также открыли, какие требования выдвигало Министерство культуры и информационной политики, а также генеральный подрядчик проекта ООО "Основа", к стали.

Так, было определено два типа металла для изготовления трезубца: нержавеющая сталь "Запорожстали" толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Ключевыми требованиями подрядчика проекта к производителю украинской стали было полное соответствие металла марке стали AISI 321: толщина нержавеющего проката 1,7 мм и полное соответствие металла марке стали 12Х18Н10Т.

Именно такую сталь использовали для возведения монумента в 1981 году.

"Слиток соответствующей марки стали был прокатан до проектной, согласованной с подрядчиком толщины в 1,7 мм на производственных мощностях "Запорожстали". Согласно требованиям генподрядчика, прокат комбината не проходил дополнительную обработку поверхности металла, поскольку эти работы подрядчик обязался выполнить самостоятельно на собственном оборудовании", - рассказали на "Запорожстали".

"Мы уверены, что сталь изготовленная на "Запорожстали" подходит для производства трезубца", - отмечается в заявлении.

На предприятии предупредили, что будут защищать честь украинского производителя и украинской стали.

Напоминаем:

25 июля Министерство культуры и информполитики, которое на тот момент еще возглавлял ныне отставленный Александр Ткаченко, вышло с заявлением, что им не подошла сталь комбината "Запорожсталь", поэтому трезубец для Родины-матери, который изготовят на замену советского символа, будет из европейского металла.

В Минкульте также заверили, что использование стали только европейского производителя никоим образом не меняет смету проекта: стоимость металла остается неизменной - 400 тысяч грн.

Стоимость проекта замены советского герба на украинский трезубец составляет 28 млн грн.

Как утверждают в Минкульте, эти деньги были предоставлены донорами и меценатами. Их имен в Минкульте не называют.