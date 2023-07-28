Румыния планирует привлечь авиацию для ускорения транзита судов с украинским зерном по Дунаю

Румыния планирует расширить один из ключевых маршрутов экспорта украинского зерна из-за усиления атак России в Черном море и ростом рисков для мировой торговли продовольствием. В частности, привлечь авиацию.

Об этом рассказала министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску в интервью Bloomberg.

Страна уже способствовала транзиту более 20 млн тонн зерна из Украины, что составляет около половины из всех 41 млн тонн, отправленных через так называемые "пути солидарности" с начала российского вторжения.

Теперь Румыния может открыть новые пункты пропуска из Украины, увеличить персонал на существующих пунктах пропуска и привлечь пенсионеров и военных пилотов, чтобы ускорить транзит судов через каналы Дуная.

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"Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить лучшие варианты увеличения и ускорения этого транзита. Ситуация с безопасностью, конечно, непростая, но мы очень привержены продолжению помощи Украине", — сказала Одобеску.

После срыва Россией черноморского "зернового соглашения" румынский порт Констанца, являющийся крупнейшим черноморским портом в ЕС, является лучшим вариантом для украинских компаний из-за близости и расходов.

Однако, поскольку сама Румыния является крупным экспортером зерна, риск перегрузки растет как в портах, так и на сухопутных маршрутах. На существующих пунктах пропуска из Украины уже стоят километровые очереди грузовиков, а на Дунае – десятки судов.

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Это вызвало недовольство среди местных фермеров, что вынудило Румынию и четыре других восточноевропейских стран запретить прямой импорт украинского зерна.

Несмотря на это, Румыния увеличила пропускную способность порта Констанца, модернизировала и снова открыла закрытое железнодорожное сообщение с Украиной, а также работает над привлечением крайне необходимых лоцманов для управления судами через Сулинский канал, чтобы добраться до украинских портов на реке.

По данным Министерства транспорта страны, в мае Сулинский порт даже зафиксировал рекордный трафик – более 470 судов.

Уже в августе количество пилотов на русле Дуная в Румынии начнет постепенно увеличиваться до 60 из нынешних 40 путем возвращения пенсионеров и капитанов ВМС. Это увеличит пропускную способность канала на 50%, сказал Bloomberg ответственный за пилотирование Габриэль Ковриг.

Также существенно увеличить трензит украинского зерна через свою железнодорожную сеть готова Болгария, если у греческих портов будет мощность для обработки зерна, заявлял премьер-министр страны Николай Денков.

Напоминаем:

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.