В некоторых сферах украинцы на световые годы опережают ЕС, но есть проблемы - президент ЕИБ

Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) считает, что Украина экономически конкурентоспособна - страну нельзя недооценивать, а в некоторых сферах украинцы вообще оставили далеко позади значительное количество стран ЕС.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

"Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер считает, что Украина является экономически конкурентоспособной, в том числе учитывая возможное вступление в ЕС", - пишет издание.

"Это страна, которая легко идет в ногу с нами", - сказал Хойер.

Реклама:

Президент ЕИБ считает, что есть сферы, в которых Украина с большим отрывом даже обогнала страны ЕС.

"В сфере цифровизации украинцы на световые годы опережают большинство стран Центральной Европы, включая Германию. Также стоит упомянуть сельское хозяйство, которое играет важную роль в мировом предложении зерна. И у них есть промышленность, которая уже была авангардом развития в Советском Союзе - например, в военных технологиях", - цитирует Хойера издание.

Но есть и значительные проблемы, подчеркнул президент ЕИБ.

Реклама:

"Я не наивный. Коррупция является эндемичной и экстремальной. Вот почему вы должны быть бдительными", - отметил он.

В то же время, Хойер предостерег от ошибочной оценки Украины сквозь призму проблем.

"Мы должны преодолеть идею, что страна с десятками миллионов нищих приходит к нам", - отметил Хойер.

Он выразил уверенность, что препятствия для украинцев в подготовке к членству в ЕС являются "преодолимыми".

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1957 году. На сегодня акционерами ЕИБ являются 27 стран Европейского Союза.

Европейский инвестиционный банк осуществляет не только кредитную деятельность, но и выступает крупнейшим заемщиком денежных ресурсов на международных финансовых рынках капитала.

С 2004 года Украина начала сотрудничество с Европейским инвестиционным банком по созданию нормативно-правовой базы с целью привлечения его ресурсов для реализации инфраструктурных, энергетических, природоохранных и других инвестиционных проектов.

По состоянию на 1 июля 2023 года общий объем предоставленных ЕИБ финансовых ресурсов в Украине, как в государственном, так и частном секторе, составляет более 7,5 млрд евро.

На сегодня проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро. Из них: на стадии реализации - 23 проекта общим объемом 4,81 млрд евро.

В рамках реализации этих проектов по состоянию на 1 июля 2023 года выбрано 2 587,12 млн евро, в т.ч., в 2020 году - 104,29 млн евро, в 2021 году - 163,84 млн евро, в 2022 году - 1 722,6 млн евро, из которых 639 млн евро было направлено на финансирование общего фонда Государственного бюджета Украины.