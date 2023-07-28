Африканцы, которые приехали к Путину на саммит, вышли с заявлением возобновить украинское зерновое соглашение

Африканский Союз призывает немедленно возобновить соглашение при посредничестве Организации Объединенных Наций, которое позволяет Украине экспортировать миллионы тонн зерна, которое было приостановлено по приказу России.

Как сообщает РоІітісо, данное заявление представителей стран африканского континента озвучил президент Коморских островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз из 55 стран, в интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости".

"Мы обсудим это с Путиным, чтобы увидеть, как мы можем перезапустить это соглашение", - заявил Ассумани.

"Проблема зерна и удобрений касается всех", - добавил Ассумани.

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Издание напоминает, что Путин встречается с 17 африканскими лидерами 27-28 июля, поскольку все более изолированный российский лидер пытается сохранить отношения с африканским континентом, имеющим тесные исторические связи с Москвой.

Напоминаем:

Во время российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге Путин пообещал поставить бесплатное зерно шести африканским странам. Он заявил, что в ближайшие месяцы "РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку".

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По словам российского президента, зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея.

Путин заявил, что РФ вышла из "зерновой сделки", поскольку она якобы не оправдала гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Путин на саммите Россия — Африка также заявил, что общая сумма списанной Москвой задолженности африканских стран в настоящее время составляет $23 млрд. "По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн", — сказал он.