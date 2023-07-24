Украина станет крупнейшим производителем оружия в Европе. Есть первые успехи - Минстратегпром

Украина имеет амбиции стать крупнейшим производителем оружия в Европе и уже может говорить о первых успехах, в частности, как производитель ракет.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP.

"Мы развиваем мощь Украины как производителя оружия. Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", - отметил министр.

Камышин подчеркнул, что производственные мощности украинского ОПК за последний месяц выросли вдвое.

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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины является одним из соучредителей проекта Brave 1, который оказывает поддержку разработкам defense tech в Украине. По словам Камышина, этот проект должен позволить производителям быстрее пройти путь от идеи до контракта с Министерством обороны Украины.

Проект также ориентирован на иностранных инвесторов.

"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет по этому пути, будет продаваться не только в Украине", - сказал Камышин.

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По его словам, Украина стремится стать экспертом в ведении обычной войны.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе",- сказал он.

Напоминаем:

Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит развитие украинского милтека.

На вооружении у украинских защитников уже находятся более 20 новых дронов, которые разработали отечественные производители, собранные под эгидой стартапа Минобороны.

Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем.

В начале июля немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении открыть в Украине завод по производству боеприпасов, танков и другой бронетехники в течение следующих 12 недель.

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

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