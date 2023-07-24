Украина станет крупнейшим производителем оружия в Европе. Есть первые успехи - Минстратегпром
Украина имеет амбиции стать крупнейшим производителем оружия в Европе и уже может говорить о первых успехах, в частности, как производитель ракет.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP.
"Мы развиваем мощь Украины как производителя оружия. Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", - отметил министр.
Камышин подчеркнул, что производственные мощности украинского ОПК за последний месяц выросли вдвое.
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины является одним из соучредителей проекта Brave 1, который оказывает поддержку разработкам defense tech в Украине. По словам Камышина, этот проект должен позволить производителям быстрее пройти путь от идеи до контракта с Министерством обороны Украины.
Проект также ориентирован на иностранных инвесторов.
"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет по этому пути, будет продаваться не только в Украине", - сказал Камышин.
По его словам, Украина стремится стать экспертом в ведении обычной войны.
"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе",- сказал он.
Напоминаем:
Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит развитие украинского милтека.
На вооружении у украинских защитников уже находятся более 20 новых дронов, которые разработали отечественные производители, собранные под эгидой стартапа Минобороны.
Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем.
В начале июля немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении открыть в Украине завод по производству боеприпасов, танков и другой бронетехники в течение следующих 12 недель.
Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.
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