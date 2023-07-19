В производство запущено уже 20 дронов, разработанных украинскими стартаперами - Резников

На вооружении у украинских защитников уже находятся более 20 новых дронов, которые разработали отечественные производители, собранные под эгидой стартапа Минобороны.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге 19 июля.

"У нас задача начать стартап... Первый раз мы собрали 82 украинских производителей, чисто национальных, которые согласились разработать. На вооружение уже приняли более 20 абсолютно новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику", - сказал Резников.

По словам Резникова, для того, чтобы поставить дрон на вооружение, необходимо три недели.

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Также глава Минобороны подчеркнул, что "вторым прорывом" стало принятое постановление, в котором определили возможность закладывать 25% дохода для развития этой индустрии.

"И третий прорыв - мы приняли постановление, в котором упростили и убрали необходимые сборы, пошлины и т.д. для ввоза комплектующих для разработки дронов", - подчеркнул Резников.

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В июне Минцифры начало подготовку еще 10 тысяч операторов БПЛА, а также открыло новые категории - FPV-дроны и самолеты-бомберы.

За год инициативы "United 24" эта фандрейзинговая платформа собрала 325 миллионов долларов, а в рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовлено 10 тысяч операторов беспилотников.

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