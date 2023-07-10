Производитель Bayraktar начал строительство завода в Украине – Камышин

getty images

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – заявил он.

В субботу, 8 июля, глава Минстратегпрома в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.

Реклама:

По словам Камышина, речь идет о других производствах, о которых говорить нельзя.

Читайте также: От автозапчастей к ударным беспилотникам. Как турецкий производитель Bayraktar снискал мировую славу

Двигатели для Байрактаров: как Украина помогает Турции производить сверхсовременные ударные беспилотники

Реклама:

Напоминаем:

В июне турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Ранее Baykar зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.