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Производитель Bayraktar начал строительство завода в Украине – Камышин

Понедельник, 10 июля 2023, 12:25 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – заявил он.

В субботу, 8 июля, глава Минстратегпрома в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.

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По словам Камышина, речь идет о других производствах, о которых говорить нельзя.

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Напоминаем:

В июне турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Ранее Baykar зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

производство завод Украина Турция
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