Производитель Bayraktar начал строительство завода в Украине – Камышин
Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.
"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – заявил он.
В субботу, 8 июля, глава Минстратегпрома в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.
По словам Камышина, речь идет о других производствах, о которых говорить нельзя.
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Напоминаем:
В июне турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Ранее Baykar зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.