Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине – Федоров

Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и создаст условия для стремительного развития украинского милтека.

Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, это "историческое решение, которое может ускорить нашу победу и развить рынок БПЛА в Украине".

"В рамках Координационного штаба по изготовлению дронов комплексно поработали со всеми украинскими производителями БПЛА. Собрали их боли и блокеры и системно движемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГСССЗИ.

Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо траты месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу - ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставки на фронт", - написал министр.

По его словам, постановление фундаментально меняет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства.

"Ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги - 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это надо было изменить.

Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", - подчеркнул Федеров.

"Месяц назад мы уже убрали проблему по экспертному контролю товаров двойного назначения, приняв fast-track для дронов. А сейчас можем официально сказать, что проект Армия дронов из условно волонтерского перерос в масштабную государственную программу поддержки развития отечественного рынка БПЛА. Это прямой путь к победе и сохранению жизни защитников и защитниц", - резюмировал он.

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Экономическая правда