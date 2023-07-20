Россия угрожает разбомбить немецкий завод Rheinmetall, если он появится в Украине

Россия объявила "военной целью" завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, о планах отрытия которого в Украине было объявлено ранее.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

"Такой завод, если он будет построен, станет <…> законной целью для Вооружённых сил РФ", — заявила Захарова.

Как отмечает издание, угрозы российских чиновников в адрес будущего предприятия звучат не впервые. Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram пост, в котором сказал: "Если фрицы всё-таки решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждём с нетерпением". И пообещал "салют из "Калибров"".

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В то же время, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал СМИ, что концерн собирается защитить завод системами ПВО производства Rheinmetall.

Напоминаем:

В начале июля немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении открыть в Украине завод по производству боеприпасов, танков и другой бронетехники в течение следующих 12 недель.

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Предполагается, что завод сможет выпускать до 400 танков в год. По словам Армина Паппергера, что главная задача концерна — "поддержать наших украинских партнёров в борьбе за свободу и демократию и как можно быстрее удовлетворить их насущные потребности".