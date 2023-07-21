Кабмин разрешил экспериментальный проект по производству боеприпасов к БПЛА
Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем.
Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.
"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - отметил он.
По словам Мельничука, проект рассчитан на два года.
Решение Кабмина устанавливает организационные, технологические и другие требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.
Напоминаем:
В июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА (законопроекты №9275 и №9276).
На вооружении у украинских защитников уже находятся более 20 новых дронов, разработанных отечественными производителями, собранных под эгидой стартапа Минобороны.
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