Кабмин разрешил экспериментальный проект по производству боеприпасов к БПЛА

Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем.

Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - отметил он.

По словам Мельничука, проект рассчитан на два года.

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Решение Кабмина устанавливает организационные, технологические и другие требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.

Напоминаем:

В июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА (законопроекты №9275 и №9276).

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На вооружении у украинских защитников уже находятся более 20 новых дронов, разработанных отечественными производителями, собранных под эгидой стартапа Минобороны.

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