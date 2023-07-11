Новости 11 июля: планы по пока оккупированным территориям, россияне теряют свое имущество в Украине

Провал курортного сезона в Крыму. Отели в оккупированном Россией Крыму из-за низкого спроса снизили цены для туристов до 40%. А на фоне большой загруженности курортов Краснодарского края (РФ), загрузка отелей в оккупированном Крыму в июне не превышала 50%.

Проблемы с Крымским мостом. После сообщений о ракете, "сбитой в районе Керчи", проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края остановился, а автомобили возят большие десантные корабли военно-морского флота России. Минобороны РФ говорит о "пике курортного сезона" и "большом скоплении транспорта в направлении Крыма".

О продаже изъятых активов россиян. Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании "Инвестагро" пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.

Украина уже планирует жизнь на пока что оккупированных территориях. Украинцы уже подали сотни заявлений для работы на госслужбе после деоккупации Крыма и Донбасса.

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Аптекам возобновили ряд запретов. Кабинет Министров на заседании во вторник, 11 июля, вернул ограничения в названиях на вывесках аптек.

Работа новой Службы экстренной помощи. Подключение Служба экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 будет происходить в четыре этапа, до конца 2024 года.

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