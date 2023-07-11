ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой

Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании "Инвестагро" пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Компания Инвестагро ранее принадлежала российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаилу Шелкову.

Стартовая цена лота составляет 55 млн грн, гарантийный взнос для участия в торгах – 11 млн грн.

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"Соблюдаем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики", – отметил глава ФГИУ Рустем Умеров.

По итогам 2022 года "Инвестагро" получила 3,7 млн грн чистой прибыли, а в I полугодии 2023 – 7 млн грн убытка. Компания имеет текущую кредиторскую задолженность в 17,2 млн грн.

В собственности "Инвестагро" находится 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. Также компания арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 га.

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Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, эксглава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

В качестве третьих лиц к делу были приобщены украинские ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и основанные им компании "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина", "Тай-Минералс" и его совладельца - кипрская Limpieza Limited.

При этом Шелков в 2021 году был включен в украинский санкционный список. В октябре 2022 года санкции расширили – в них была включена Limpieza Limited.

Шелков является заместителем председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

"ВСМПО-Ависма" поставляла титановую продукцию предприятиям военно-оборонной промышленности России, в частности, в рамках контрактов на выполнение государственного оборонного заказа.

Экономическая правда