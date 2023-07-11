Определена очередность подключения регионов к Службе экстренной помощи населению 112

Подключение Служба экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 будет происходить в четыре этапа, до конца 2024 года.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как следует из сообщения, под первый этап подключения подпадут центральные регионы страны.

"Служба экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 заработала с 1 июля на территории города Киева. В дальнейшем она будет покрывать центральный макрорегион, в который войдут Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Черниговская области", - отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

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Следующий этап реализации проекта охватит западный макрорегион с коммуникационным центром в городе Львов. К западному макрорегиону будут отнесены Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Третий этап - это открытие центра в г. Днепр и расширение сети обслуживания в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Финальный этап - город Одесса и южные регионы, включая АР Крым.

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Реализация мероприятий по развертыванию Системы 112 на всей территории Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью. Однако завершить проект все же обещают до конца 2024 года.

Так, в Киевской области мероприятия должны быть реализованы до конца августа.

Открытие центра во Львове должно состояться до 1 декабря.

Если говорить о Днепре и Одессе, то здесь, безусловно, многое будет зависеть от ситуации с безопасностью.

"Однако, согласно плану, до конца 2024 года вся Украина должна быть покрыта такими центрами, и возможность позвонить по единому номеру 112 будет у граждан на территории всей страны", - отметил Леонид Тимченко.

Также заместитель Министра рассказал о преимуществах единого номера 112.

"Преимущество от единого номера 112 - когда есть необходимость вызвать несколько служб одновременно. Это может быть или прилет ракеты, или ДТП с пострадавшими. Например, когда автомобиль горит, необходимо вызвать, кроме полиции, еще ГСЧС и экстренную медицинскую помощь. Это теперь можно сделать по одному номеру 112", - отметил он.

Напоминаем:

Другие номера экстренных служб 101, 102, 103 и 104 пока продолжают работать.

Служба экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 пока лишь разгружает службы реагирования, обрабатывая значительное количество обращений, не требующих привлечения экстренных служб.

Так, с 1 июля, когда заработал единый номер 112 в городе Киеве, в Центр 112 поступило более 14 тысяч звонков, и только около 2 тысяч из них были направлены в специализированные экстренные службы. Это говорит о том, что большое количество звонков являются непрофильными.