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Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%

Вторник, 11 июля 2023, 10:47 - Алексей Павлыш

Отели в оккупированном Россией Крыму из-за низкого спроса снизили цены для туристов до 40%. А на фоне большой загруженности курортов Краснодарского края (РФ), загрузка отелей в оккупированном Крыму в июне не превышала 50%.

Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

"Оккупационные администрации сообщают, что "Крым ждет туристов", а проведение курортного сезона на хорошем уровне "важно" для них. Учитывая это, правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на поддержку туризма в оккупированном Крыму и Севастополе", - говорится в сообщении.

А чтобы "решить" ситуацию с километровыми пробками на "крымском мосту", оккупационная администрация придумывает планы для компенсации туристам через продолжение отдыха в отеле или перечисление стоимости проживания, добавили в представительстве президента.

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С начала июля на въезд и выезд из оккупированного Крыма образовались масштабные пробки из-за увеличения количества постов досмотра и проверки всех транспортных средств, напоминает представительство.

Напомним:

Доля оккупированного РФ Крыма в бронировании гостиниц и жилья для отдыха среди россиян упала до 1%.

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Экономическая правда

Крым Россия туризм отели
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