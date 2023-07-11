Керченский мост стоит, автомобили через Керченский пролив возят кораблями ВМФ

Из-за проблем с проездом через Крымский мост со стороны Краснодарского края большие десантные корабли военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на минобороны РФ.

Российские СМИ заполнены противоречивыми сообщениями о причинах ситуации и даже о том, существует ли проблема в принципе.

Так пропагандистское "РИА Новости" в полдень, 11 июля, сообщило, что пробок на подъезде к Крымскому мосту нет. Со стороны Краснодарского края очередь не превышает 40 автомобилей, со стороны Керчи скопления машин нет.

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Однако уже через несколько часов минобороны РФ сообщило, что два больших десантных корабля помогут разгрузить Крымский мост, они будут ходить по маршруту порт "Кавказ" — порт "Крым" и способны взять на борт за один раз до 40 автомобилей.

Согласно сообщениям, проблема с проездом через Крымский мост возникла в понедельник, 10 июня.

Среди причин называется, в частности, сильный ветер. Об этом пишет РИА "Новости".

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В то же время, согласно сообщениям "Интерфакса", который ссылается на министерство обороны, речь идет о "пике курортного сезона" и "большом скоплении транспорта в направлении Крыма".

Напоминаем:

Утром, 10 июля, российские СМИ сообщили о ракете "сбитой в районе Керчи". Об этом, в частности, сообщило еще одно пропагандистское информагентство ТАСС.

"Некоторые Telegram-каналы обратили внимание на необычную дальность полета украинских ракет и предположили, что речь идет о снарядах, поставленных странами НАТО", - говорилось в сообщении.

Других подробностей инцидента российские информресурсы не сообщили.

Напомним также, что из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%.