Керченский мост стоит, автомобили через Керченский пролив возят кораблями ВМФ
Из-за проблем с проездом через Крымский мост со стороны Краснодарского края большие десантные корабли военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на минобороны РФ.
Российские СМИ заполнены противоречивыми сообщениями о причинах ситуации и даже о том, существует ли проблема в принципе.
Так пропагандистское "РИА Новости" в полдень, 11 июля, сообщило, что пробок на подъезде к Крымскому мосту нет. Со стороны Краснодарского края очередь не превышает 40 автомобилей, со стороны Керчи скопления машин нет.
Однако уже через несколько часов минобороны РФ сообщило, что два больших десантных корабля помогут разгрузить Крымский мост, они будут ходить по маршруту порт "Кавказ" — порт "Крым" и способны взять на борт за один раз до 40 автомобилей.
Согласно сообщениям, проблема с проездом через Крымский мост возникла в понедельник, 10 июня.
Среди причин называется, в частности, сильный ветер. Об этом пишет РИА "Новости".
В то же время, согласно сообщениям "Интерфакса", который ссылается на министерство обороны, речь идет о "пике курортного сезона" и "большом скоплении транспорта в направлении Крыма".
Напоминаем:
Утром, 10 июля, российские СМИ сообщили о ракете "сбитой в районе Керчи". Об этом, в частности, сообщило еще одно пропагандистское информагентство ТАСС.
"Некоторые Telegram-каналы обратили внимание на необычную дальность полета украинских ракет и предположили, что речь идет о снарядах, поставленных странами НАТО", - говорилось в сообщении.
Других подробностей инцидента российские информресурсы не сообщили.
Напомним также, что из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%.