Аптекам запретили указывать на вывесках информацию об уровне цен

Кабинет Министров на заседании во вторник, 11 июля, вернул ограничения в названиях на вывесках аптек.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Внесены изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)", - написал он.

Правительство установило, что на вывеске и наружных рекламных конструкциях аптечного заведения разрешается, кроме использования обозначения вида аптечного заведения, указывать наименование лицензиата, аптечного заведения и/или торговой марки, принадлежащей лицензиату на законных основаниях, при условии, что такое наименование не содержит указания по уровню или иного признака цен.

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Указания по уровню цен могут повлиять на намерения потребителя по приобретению товаров в таком заведении.

Также на вывеске не должна содержаться информация, которая может вводить потребителя в заблуждение об ориентированности аптечного заведения на обслуживание определенных социальных групп населения, сравнение с другими аптечными заведениями.

Экономическая правда

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