Новости 2 июня: гривня укрепляется на "черном" рынке, США избежали дефолта

О дефиците бюджета. Дефицит общего фонда госбюджета в первые 5 месяцев года составил 401,9 миллиарда гривен, в частности, в мае – 91,3 миллиарда гривен.

Об ОВГЗ. С начала большой войны до конца мая правительство разместило ОВГЗ на аукционах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд долл и 1,48 млрд евро - всего в гривневом эквиваленте 498 миллиардов гривень.

О курсе валют. Наличная гривня резко укрепилась против доллара на "черном рынке", евро остается стабильным.

О США. Сенат США принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта.

О Приватбанке. Израильский суд, несмотря на отказ в юрисдикции, подтвердил, что ПриватБанк имеет достаточное для судебного разбирательства дело о мошеннических действиях на сумму 600 млн долларов против Коломойского и Боголюбова.

Эксклюзив ЭП

Бунт против доллара. Почему страны отказываются от мировой валюты?

ВІДЕО ДНЯ

За последние 50 лет о падении доллара только говорили. Однако после российского вторжения в Украину противоречия накалились настолько, что идею дедолларизации начали воплощать на самом высоком уровне. Что происходит? (укр)