Суд в Израиле подтвердил, что ПриватБанк имеет достаточное для рассмотрения дело против Коломойского и Боголюбова

Израильский суд, несмотря на отказ в юрисдикции, подтвердил, что ПриватБанк имеет достаточное для судебного разбирательства дело о мошеннических действиях на сумму 600 млн долларов против Коломойского и Боголюбова.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В решении, вынесенном 28 мая 2023 года, Окружной суд Тель-Авива признал, что ПриватБанк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело" против Коломойского и Боголюбова, заявили в банке.

"Суд постановил, что для целей оценки наличия юрисдикции для рассмотрения дела, ПриватБанк должным образом доказал, что во время нахождения в собственности Коломойского и Боголюбова средства из него были выведены в Израиль с помощью ряда сложных и тщательно продуманных переводов.

Суд раскритиковал Коломойского и Боголюбова за непредоставление каких-либо фактических данных в ответ на заявления против них и неявку на перекрестный допрос, что по мнению ПриватБанка, свидетельствует о непосредственном привлечении к совершению мошеннических действий", - говорится в сообщении.

Также суд отказал в удовлетворении заявления экс-владельцев относительно их преследования со стороны украинского правительства, что, по мнению суда, ослабляет их аргументы в пользу того, чтобы спор рассматривался в Украине, добавил ПриватБанк.

В банке напомнили, что 18 декабря 2019 года подали иск в Израиле относительно мошеннических действий, среди прочих, против бывших владельцев банка, олигархов-миллиардеров, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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Банк заявил, что ответчики реализовали незаконную схему присвоения средств в размере не менее 600 млн долл США, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете одного из крупнейших банков Израиля - Израильского Банка Дисконт [Israel Discount Bank] ("ИБД").

"В своем недавнем решении суд постановил, что иск поднимает серьезные вопросы для широкого публичного рассмотрения из-за привлечения к делу ИБД.

В связи с этим суд установил, что поскольку ИБД намерен использовать израильское процессуальное право для вызова бывших владельцев в деле с целью определения исковых требований ПриватБанка к ИБД, не может быть сомнений в том, что Коломойский и Боголюбов будут обязаны защищать свою позицию по иску ПриватБанка в Израиле", - добавили в банке.

При этом суд постановил, что Израиль не является надлежащей юрисдикцией для рассмотрения иска. ПриватБанк добавил, что имеет право подать апелляцию на это решение.

Экономическая правда