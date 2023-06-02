Конгресс США предотвратил исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга

Сенат США в четверг принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта.

Об этом пишет Reuters.

Сенат проголосовал 63-36 за одобрение законопроекта, который был принят в среду Палатой представителей.

Министерство финансов предупреждало, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет решение к тому времени.

"Сегодня мы избегаем дефолта", - заявил в четверг лидер большинства в Сенате Чак Шумер, проводя законопроект через свою палату, состоящую из 100 членов.

Байден похвалил своевременные действия Конгресса.

"Это двухпартийное соглашение является большой победой для нашей экономики и американского народа", - сказал президент-демократ в своем заявлении, добавив, что он подпишет его как можно скорее. Он сказал, что сделает дополнительное заявление в пятницу в 19:00 по восточному времени (23:00 по Гринвичу).

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Перед окончательным голосованием сенаторы рассмотрели почти десяток поправок, отклонив их все во время ночного заседания накануне понедельничного дедлайна.

Этот закон приостанавливает действие установленного законом лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года. В отличие от большинства других развитых стран, Соединенные Штаты ограничивают сумму долга, которую может заимствовать правительство, независимо от любых расходов, выделенных законодательным органом.

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Напомним:

Палата представителей США одобрила в среду законопроект о приостановлении потолка госдолга в размере 31,4 трлн долл при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев.

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США оказывать больше помощи Украине.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов.

Экономическая правда