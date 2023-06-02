С начала большой войны от размещения ОВГЗ привлекли почти полтриллиона гривень

С начала большой войны до конца мая правительство разместило ОВГЗ на аукционах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд долл и 1,48 млрд евро - всего в гривневом эквиваленте 498 миллиардов гривень.

Об этом свидетельствуют данные депозитария Нацбанка.

В то же время на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 318,1 млрд грн, 4,13 млрд долл и 1,05 млрд евро.

В мае заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 16,4 млрд грн (в эквиваленте) превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа. Максимальная доходность военных облигаций, размещенных в мае, в гривне составила 18,50% годовых, в долларах – 4,85% годовых, в евро – 3,25% годовых.

Наибольший объем военных облигаций по-прежнему сконцентрированы банками – первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В мае он составлял:

26,6 млрд грн или 37,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;

809,8 млн долл или 42,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах;

74,1 млн евро или 11,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.

Объем военных облигаций в собственности нерезидентов составляет – 9,04 млрд грн. и 22,6 млн долл.

Экономическая правда