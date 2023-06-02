Курс валют на 2 июня: гривня резко укрепилась против доллара

В пятницу, 2 июня, наличная гривня резко укрепилась против доллара на "черном рынке", евро остается стабильным.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,74 – 37,25 грн против котировок в 37,14 – 37,38 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 40,1 - 40,38 грн против курса 40,11 - 41,36 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,05 – 37,5 грн (курс на 1 июня – 37,15 – 37,55 грн);

Евро – 40,0 – 40,58 грн (курс на 1 июня – 40,0 – 40,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,82 – 37,32 грн;

Ощадбанк – 36,85 – 37,75 грн;

Укрэксимбанк – 36,85 – 37,55 грн;

Райффайзен – 36,9 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.