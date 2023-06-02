Курс валют на 2 июня: гривня резко укрепилась против доллара
Пятница, 2 июня 2023, 11:28 -
В пятницу, 2 июня, наличная гривня резко укрепилась против доллара на "черном рынке", евро остается стабильным.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,74 – 37,25 грн против котировок в 37,14 – 37,38 в четверг.
В это же время "черный" курс евро составил 40,1 - 40,38 грн против курса 40,11 - 41,36 грн за евро в среду.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,05 – 37,5 грн (курс на 1 июня – 37,15 – 37,55 грн);
- Евро – 40,0 – 40,58 грн (курс на 1 июня – 40,0 – 40,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,82 – 37,32 грн;
- Ощадбанк – 36,85 – 37,75 грн;
- Укрэксимбанк – 36,85 – 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,9 – 37,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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