Дефицит госбюджета с начала года достиг более 400 миллиардов

Дефицит общего фонда госбюджета в первые 5 месяцев года составил 401,9 миллиарда гривен, в частности, в мае – 91,3 миллиарда гривен.

Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

"Хотя дефицит бюджета большой, но ситуация управляемая. Мы совместно с правительством постоянно работаем с нашими международными партнерами, что обеспечивает достаточное количество кредитной помощи на покрытие дефицита", - подчеркнула Подласа.

По ее словам, расходы общего фонда составили 1,143 трлн грн, из них за май – 277,4 млрд грн. Основной статьей расходов остается оборона.

За первые 5 месяцев года поступления общего фонда государственного бюджета составили 1,481 триллиона гривен. Из них 723,8 млрд грн (или почти половину) – из внешних источников, из внутренних – 757,4 млрд грн.

В мае поступления общего фонда государственного бюджета составили 328,3 млрд грн, из них внутренние источники – 209,2 млрд грн, внешние – 119,1 млрд грн.

"В мае налоговые поступления чуть ли не впервые за последнее время превысили внешние заимствования. Налоговые органы собрали 101,2 млрд грн, внешние заимствования составили 73,4 млрд грн, внутренние заимствования (ОВГЗ) – 68,6 млрд грн, грант от США – 45,7 млрд грн, а также администрируемые таможенными органами доходы – 29,6 млрд грн", - отметила Пидласа.

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Экономическая правда