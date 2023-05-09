Дело Сенниченко: суд заочно арестовал экс-главу ОПЗ

В понедельник Высший антикоррупционный суд заочно избрал бывшему исполняющему обязанности директора Одесского припортового завода меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованного прокурором САП, и избрал меру пресечения бывшему и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" в виде содержания под стражей.

"После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - уточнили в САП.

Экс-чиновника подозревают в участии в преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, в частности "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Впоследствии Сенниченко объявили в розыск. Вместе с ним разыскивают: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего и.о. директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко.

Напоминаем:

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему советнику председателя ФГИУ Юрию Липко, который участвовал в преступной схеме по завладении средств под руководством экс-главы Фонда Сенниченко, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога

ВАКС отказался арестовать бывшего и.о. Одесского припортового завода Николая Синицу, которого подозревают по делу экс-руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко и завладения 500 млн грн. Синицу отпустили под 5,9 млн грн залога с обязанностями.

Совладелец компании "АгроГазТрейдинг", которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в участии в "схеме" на Одесском припортовом заводе, отвергает обвинения по делу и заявляет, что детективам известно его местонахождение.