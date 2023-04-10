Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та його спільників у справі заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Колишнього голову ФДМУ Сенниченка розшукують, оскільки той не з'являвся на виклики.

Разом із ним розшукують: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

За версією слідства Сенниченко та інші особи здійснили два епізоди злочинної діяльності: щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Нагадуємо:

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку, який брав участь у злочинній схемі з заволодінні коштів під керівництвом ексголови Фонду Сенниченка, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави

ВАКС відмовився заарештувати колишнього в.о. Одеського припортового заводу Миколу Синицю, якого підозрюють у справі екскерівника ФДМУ Дмитра Сенниченка і заволодіння 500 млн грн. Синицю відпустили під 5,9 млн грн застави з обов'язками.

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