Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ

Співвласник компанії "АгроГазТрейдингу", якого Національне антикорупційне бюро підозрює в участі у "схемі" на Одеському припортовому заводі, відкидає звинувачення у справі та заявляє, що детективам відоме його місцезнаходження.

Про це йдеться у заяві "АгроГазТрейдингу", яка є у розпорядженні ЕП.

Керуючий партнер компанії Олександр Горбуненко заявив, що висунуті НАБУ звинувачення "позбавлені будь-якої основи" та відкидає закиди Бюро щодо участі у злочинній групі. Також він "категорично не згоден" з визначенням його як підозрюваного у справі.

За його словами, він знаходиться в постійному контакті зі слідством і детективи знають місце його перебування, тож оголошення у розшук також вважає безпідставним.

"Наша співпраця з Одеським припортовим заводом була повністю прозора та законна. Після перемоги у відкритому конкурсі "АГТ" вклала майже 40 млн грн, щоб перезапустити виробництво після півторарічного простою", – заявив Горбуненко.

Детективи НАБУ стверджують, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та його наближена особа, в.о. директора АТ "ОПЗ" та власник ТОВ "Агрогазтрейдинг" незаконно продовжували дію додаткових угод про переробку газу в карбамід та аміак на невигідних для заводу умовах.

Горбуненко переконує, що за час співпраці компанія заплатила ОПЗ понад 4,2 млрд грн за виробництво добрив, а також майже 75 млн грн, які завод спрямував на погашення старого боргу перед "Нафтогазом".

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Нагадуємо:

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Згодом Сенниченка оголосили у розшук. Разом із ним розшукують: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка.