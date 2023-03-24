Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів

ВАКС відмовився заарештувати колишнього в.о. Одеського припортового заводу Миколу Синицю, якого підозрюють у справі екскерівника ФДМУ Дмитра Сенниченка і заволодіння 500 млн грн. Синицю відпустили під 5,9 млн грн застави з обов'язками.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 грн застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У САП додали, що прокурор не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку, який брав участь у злочинній схемі з заволодінні коштів під керівництвом ексголови Фонду Сенниченка, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

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Економічна правда