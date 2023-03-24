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Заволодіння 500 мільйонами: ВАКС арештував радника ексголови ФДМУ Сенниченка з заставою в 5,4 мільйона

П'ятниця, 24 березня 2023, 17:55 - Анастасія Жарикова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ, який брав участь у злочинній схемі з заволодінні коштів під керівництвом ексголови Фонду Сенниченка, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", - зазначають правоохоронці.

У випадку внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні:
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Запобіжний захід діятиме до 20 квітня включно. 

Нагадуємо:

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

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ФДМУ корупція суд прокуратура
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