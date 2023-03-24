Заволодіння 500 мільйонами: ВАКС арештував радника ексголови ФДМУ Сенниченка з заставою в 5,4 мільйона
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ, який брав участь у злочинній схемі з заволодінні коштів під керівництвом ексголови Фонду Сенниченка, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.
Про це повідомляє пресслужба САП.
"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", - зазначають правоохоронці.
У випадку внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні:
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Запобіжний захід діятиме до 20 квітня включно.
Нагадуємо:
НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
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