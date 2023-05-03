Глава Комиссии по азартным играм об идее ликвидировать ведомство: "Что на что мы меняем, я не понял"

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый раскритиковал идею ликвидировать его ведомство, заявив, что предложенные изменения - "это, по сути, действующие нормы законодательства".

Об этом Рудый сказал в комментарии hromadske.

"Если честно, я не понял, для чего эта история, какой конечный КПД. Просмотрев основные тезисы, я увидел, что предложенные изменения - это, по сути, действующие нормы законодательства. Что на что мы меняем, я не понял", - заявил глава КРАИЛ.

По его словам, законопроект меняет лишь принцип управления - с коллегиальности на единоличное принятие решения, что может повлечь за собой негативные последствия.

По словам Рудого, сейчас есть две нерешенные проблемы в действующей реформе: запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) и четкий налоговый закон - их можно решить, путем назначения одного или двух членов КРАИЛ и принятия законопроекта 2713-д.

"Остальных проблем, по сути, нет, потому что орган работает, реформа действует. За прошлый год комиссия выполнила план на 99%, установленный еще в мирное время [...] Я не понимаю, какой конечный КПД и какую проблему мы решаем", - добавил он.

Рудый также заявил, что этот документ официально в комиссию не поступал, а ознакомиться с ним он смог только после публикации на сайте Верховной Рады.

В Минцифре заявляли, что КРАИЛ - коллегиальный орган, в который входят председатель и члены комиссии - сейчас не может проводить заседания по выдаче лицензий, потому что не имеет достаточно людей. Рудый согласился, но отметил, что в Кабмин уже два месяца пишут письма с просьбой назначить 1-2 новых членов.

"Действительно, кворум необходим, потому что у нас висят пакеты документов на получение лицензий. Необходимо принимать решения по санкционной политике, аннулированию лицензий", - заявил он.

Также Рудый уверяет, что именно эта коллегиальность нужна для прозрачного принятия решений, а предложенный законопроект якобы предусматривает единоличное принятие решения.

"Заангажировать 7 человек гораздо сложнее, чем одного. Поэтому переход к единоличной форме мне кажется более рискованной историей, чем к коллегиальной форме [...] Для чего назначать человека, который может единолично принять решение?" - считает он.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что этот законопроект позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий, процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

Зато Рудый указывает, что определенная автоматизация уже есть: предусмотрена возможность подачи документов в электронном виде, разработан вариант, например, заново не подавать лицензию на игорный автомат.

Напомним:

Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект, и он отправляется на рассмотрение в парламент.

Как писала ЭП, 28 февраля во время заседания временной следственной комиссии представители СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) рассказали об участии девяти украинских банков в схемах, которые позволяли игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Один из участников заседания рассказал ЭП, что среди этих банков правоохранители называли государственный Укргазбанк, который НБУ оштрафовал на 64,6 млн грн, а также "IBOX банк", который регулятор решил ликвидировать.

Последний помогал нелегальному азартному бизнесу с помощью схемы "мискодинга".

Операции клиентов банков имеют четырехзначные коды. Они позволяют банкам понять, на что человек потратил деньги (цветы, продукты, техника), и устанавливать кэшбеки по отдельным категориям. Свой код имеют и азартные игры - 7995.

Мискодинг заключается в том, что банк умышленно маркировал операции азартных игр по другому коду (чаще всего 7994, который отвечает за компьютерные игры), чтобы у нелегального организатора азартных игр не возникали дополнительные налоговые обязательства.

В рамках работы схем использовались сайты-двойники лицензированных операторов игорного бизнеса, а также терминалы самообслуживания банка, через которые проводились расчеты.

Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации, которое в августе получило в сферу ответственности игорный бизнес, предложит Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино компании "Твоя компания беттинга".

Президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию по поводу запрета работы в Украине российскому букмекеру 1xBet, которую подписали более 25 тысяч граждан.

Позже Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии ООО Твоя беттинговая компания на работу бренда 1xBet в сфере организации и проведения азартных игр.

Экономическая правда