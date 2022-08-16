Зеленский поручил правительству рассмотреть запрет российского букмекера 1xBet
Президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию по поводу запрета работы в Украине российскому букмекеру 1xBet, которую подписали более 25 тысяч граждан.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Автор петиции отмечает необходимость проведения Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей проверки работы российского оператора азартных игр "1xBet" в Украине, который ведет свою букмекерскую деятельность через нелицензионный сайт 1xbet.com.
Он призывает заблокировать работу этого сайта на территории Украины и аннулировать лицензию, выданную ООО "Твоя компания беттинга" на проведение букмекерской деятельности и деятельности онлайн-казино под российским брендом "1xBet".
Петиция набрала 26444 подписей из 25 тысяч необходимых.
В своем ответе Зеленский отметил, что регулирование азартных игр и лотерей осуществляют Верховная Рада, Кабмин, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей и другие органы государственной власти.
Кабинет Министров утверждает лицензионные условия для проведения азартных игр, а также координирует работу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая принимает меры в соответствии с законом и сотрудничает с правоохранителями, если выявлены нарушения.
Поэтому Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с правоохранительными органами проработать этот вопрос.
О решении автора петиции должно проинформировать правительство.
Напоминаем:
Бюро экономической безопасности проверяет деятельность компаний в сфере азартных игр, прежде всего связанных с Россией, и оснований для выдачи им лицензий.
Уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино компании "Твоя компания беттинга".