Конец игорным схемам. За что НБУ прикрыл банк IBOX?

Известный украинцам по бело-розовым терминалам "IBOX банк" прекратил деятельность. Накануне Нацбанк лишил его лицензии за обслуживание "теневых" азартных игр. Что теперь?(укр)

Ввечері 7 березня клієнти monobank отримали несподіване повідомлення у мобільному застосунку: "термінали самообслуговування IBOX більше недоступні для поповнення карток готівкою".

IBOX – одна з найбільших мереж терміналів самообслуговування в країні, яка, зокрема, дозволяє поповнювати готівкою рахунки у популярному monobank та ще й не бере за це жодної комісії.

Причина, чому термінали перестали приймати готівку, полягала у рішенні НБУ відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "IBOX банк", якому й належить ця мережа.

Не зважаючи на це, в компанії IBOX повідомили, що запланований час відновлення роботи всього парку терміналів становитиме 2-3 дні.

Незручності з користуванням терміналами могли б бути єдиним, що більшість українців запам'ятали про IBOX банк, якби не його зв'язки з нелегальним гральним бізнесом та ухиленням від оподаткування на сотні мільйонів гривень.

Що це за банк

IBOX банк працює в Україні з 1993 року і за цей час неодноразово змінював назву. У 1990-х він називався "Авторитет", з 2002 по 2016-й рік – "Агрокомбанк", а з березня 2016 року отримав свою нинішню назву.

На перший погляд, IBOX був типовим невеликим українським банком, якому, попри це, вдалося пережити "банкопад" 2014-2016-ого років.

За даними НБУ, на 1 січня 2023 року, його активи становили 4,46 млрд грн, з яких значну частину складала готівка, гроші на рахунках в інших банках та Нацбанку – 1,9 млрд грн або більше ніж 42%.

Банк не був активним на кредитному ринку: портфель кредитів юридичних осіб складав 554 млн грн, а фізичних осіб – всього 5,2 млн грн. Крім цього, банк не брав активної участі в інвестиціях в ОВДП – заборгованість уряду перед IBOX складає лише 469 млн грн.

Кількість вкладників, які довірили гроші IBOX банку, становить близько 17,8 тисячі осіб. Сума їхніх депозитів та залишків на рахунках, за даним НБУ, складає 606,5 млн грн. Усю цю суму, незалежно від розміру кожного депозиту, держава компенсує вкладникам у ході ліквідації банку.

Попри такі скромні показники діяльності, за підсумками кризового 2022 року IBOX банк виявився одним з найприбутковіших приватних банків в Україні. Йому вдалося заробити майже 600 млн грн чистого прибутку.

Кращий результат серед приватних українських банків показав лише "Універсал Банк", в межах якого функціонує проєкт monobank – 2,4 млрд грн.

Досягти такого результату IBOX допомогли комісії, зокрема за розрахунки у його терміналах. На комісіях минулого року банк заробив понад 1 млрд грн.

Проте схоже, що ця установа має ще й "тіньове" джерело заробітків, до якого залучає свою мережу терміналів. Однак про неї трохи згодом.

Хто власники IBOX банку

Офіційними власниками банку, за даними НБУ, є дві особи: Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98%).

Володимир Дробот – колишній депутат Київської міськради (від "Блоку Юлії Тимошенко") та співвласник низки компаній, що працюють у сфері будівництва у столиці.

У 2019 році поліція підозрювала його компанію "Міськбудінвест" у розтраті бюджетних коштів у ході будівництва берегоукріплювальних споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки за 88 млн грн. Роком раніше компанії Дробота виділили на це 30,5 млн грн, однак, як виявилося згодом, жодних робіт на місці вона так і не провела.

Альону Шевцову часто можна побачити у списках "топ жінок фінтеху". Вона CEO платіжної системи LEO Gaming, яка спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти.

У 2020 році Шевцова потрапила у розслідування журналістів "Наші гроші". За даними журналістів, її чоловік – слідчий Нацполіції Євген Шевцов – подарував їй приміщення у центрі Києва, з якого напередодні зняли арешт так звані "чорні реєстратори".

Одним зі впливових осіб в IBOX банку є Євгеній Березовський. У 2016 році він став головою правління банку та "завів" у нього власну мережу терміналів самообслуговування IBOX, на честь якої згодом і перейменували установу.

З кінця 2017 року по серпень 2021 року Березовському належало лише 6% акцій банку.

Як переказують співрозмовники ЕП в НБУ, саме Березовський був основною контактною особою від імені банку, з якою регулятор вів діалог щодо порушень IBOX (зокрема щодо кредитування пов’язаних осіб). До рішення НБУ про ліквідацію банку Березовський обіймав посаду радника голови правління.

За що НБУ ліквідував IBOX банк

Рішенню вивести IBOX банк з ринку передували численні попередження та штрафи, які йому виписував регулятор. Лише за останні два роки НБУ видав банку попередження за порушення правил фінансового моніторингу, оштрафував банк на 10 млн грн та навіть відсторонив посадову особу банку.

Останній епізод, про який Нацбанк згадує у своєму рішенні щодо ліквідації IBOX, може розкрити чимало деталей про непублічну діяльність цього банку, зокрема його залученість до схем тіньового грального бізнесу.

Так, за даними регулятора, у 2022 році сім компаній отримали на рахунки в банку близько 3,5 млрд грн ніби-то за проведення змагань з кібер-спорту та спортивного покеру.

Водночас, як виявила перевірка НБУ, ці компанії не проводили ніяких витрат на рекламу, хоча при цьому мільйони гривень на їхні рахунки надходили майже в момент відкриття цих рахунків.

Сам же банк навіть не перевіряв, чи ці компанії дійсно займаються організацією кібер-спортивних турнірів. Зокрема, чи мають вони відповідне матеріально-технічне забезпечення, професійний персонал (наприклад, суддів) тощо.

Крім цього, Нацбанк, посилаючись на дані Комісії з регулювання азартних ігор та Всеукраїнську організацію "Федерація кібер-спорту", стверджує, що ці кібер-спортивні турніри, про які йдеться, насправді є замаскованими азартними іграми.

Сам IBOX банк досить тісно пов'язаний зі світом кібер-спорту. Зокрема завдяки пов'язаності з компанією Leo Gaming співвласниці банку Альони Шевцової. Остання, крім того, що володіє майже четвертиною акцій банку, є ще й головою його наглядової ради.

Тому виглядає дуже малоймовірно, що банк міг випадково переплутати організацію азартних ігор з проведенням кібер-спортивних змагань. Ба більше, цілком ймовірно, що банк свідомо брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

До слова, Leo Gaming та IBOX свого часу навіть синхронно отримували штрафи від НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу. За даними регулятора, банк намагався приховати від НБУ операції з Leo Gaming на суму близько 7,3 млрд грн під час перевірки на дотримання правил фінансового моніторингу.

Як працювали схеми

Про роль IBOX банку на нелегальному ринку азартних ігор до розслідування НБУ заговорили на тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

28 лютого, під час засідання тимчасової слідчої комісії, представники СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) розповіли про участь 9 українських банків у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

Один з учасників засідання розповів ЕП, що серед цих банків правоохоронцями називались державний Укргазбанк, який НБУ оштрафував на 64,6 млн грн, а також IBOX банк, який регулятор, зрештою, вирішив ліквідувати.

Останній допомагав нелегальному азартному бізнесу за допомогою схеми "міскодінгу".

Якщо пояснити коротко, то операції клієнтів банків мають свої чотиризначні коди. Саме вони дозволяють банкам зрозуміти, на що людина витратила гроші – на купівлю квітів, продуктів у магазині чи побутової техніки (і, наприклад, встановлювати кеш-беки за окремими категоріями покупок). Свій код мають й азартні ігри – 7995.

Міскодінг полягає у тому, що банк умисно маркував операції азартних ігор за іншим кодом (найчастіше 7994, який відповідає за комп’ютерні ігри), аби у нелегального організатора азартних ігор не виникало додаткових податкових зобов’язань.

В межах роботи схем використовувались сайти-двійники ліцензованих операторів грального бізнесу, а також термінали самообслуговування банку, через які й проводилися розрахунки.

За даними слідства, обсяги схем IBOX банку набагато перевищують озвучені у рішенні НБУ 3,5 млрд грн. "Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків", – йдеться у повідомленні БЕБ за підсумками обшуків у приміщеннях банку, які відбулися 8 березня.

Зазначимо, що Нацбанк оцінював весь гральний ринок України (як легальний, так і нелегальний) у 144-180 млрд грн на рік.

Загалом, за даними слідства, крім IBOX банку у схемі брали участь 20 підконтрольних йому компаній та ліцензовані оператори грального бізнесу.

У Тимчасовій слідчій комісії Ради не під запис стверджують, що IBOX банк був одним з ключових гравців на "чорному" азартному ринку. Ймовірно, участь у схемах могла бути одним з тих факторів, які дозволили банку стати прибутковим у перший рік повномасштабної війни.

Питання лише в тому, чому і регулятор, і правоохоронні органи так довго "не помічали" масштабних схем банку та дозволяли йому так працювати на чорному ринку.