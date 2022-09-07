КРАИЛ аннулировало лицензию 1xBet из-за связи с РФ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии ООО Твоя беттинговая компания на работу бренда 1xBet в сфере организации и проведения азартных игр.

Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ.

По результатам проверки оказалось, что в документах, предоставленных для получения лицензии, указаны недостоверные данные указанной о том, что соответствующее ТБК не действует в интересах резидентов РФ.

"КРАИЛ отмечает необходимость неукоснительного соблюдения положений действующего законодательства Украины, недопустимости каких-либо связей организаторов азартных игр с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины", - добавили в пресс-службе Комиссии.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не выявила оснований для аннулирования лицензии ООО "Твоя компания беттинга" (ТСК) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.

Президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию по поводу запрета работы в Украине российскому букмекеру 1xBet, которую подписали более 25 тысяч граждан.

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Бюро экономической безопасности проверяет деятельность компаний в сфере азартных игр, прежде всего связанных с Россией, и оснований для выдачи им лицензий.

Уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино компании "Твоя компания беттинга".





