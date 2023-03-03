НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 миллионов из-за финмониторинга
Национальный банк наложил штраф на государственный Укргазбанк в размере 64,6 млн грн в связи с нарушениями в сфере финансового мониторинга - в банке признают, что могли быть нарушения в части уклонения игорного бизнеса от налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, Укргазбанка.
Штраф в 64,62 млн грн Нацбанк обосновывает необеспечением надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финмониторинга. А именно, НБУ установил нарушение ЗУ о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Нарушение, по версии НБУ, заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга, а также в отсутствии процедур, достаточных для управления рисками.
Кроме того, НБУ зафиксировал невыполнение банком оценки рисков, присущих его деятельности, ненадлежащее обеспечение настройки и внедрения системы автоматизации, ненадлежащее выполнение проверки новых и существующих клиентов, необеспечение проведения онлайн-мониторинга информации о плательщике переводов средств, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и неотражение указанной в анкете клиента информации, полученной банком по результатам проверки.
Укргазбанк ответил на решение НБУ. Согласно заявлению банка, одним из направлений его сотрудничества с международными платежными системами (МПС), является предоставление ассоциированным и аффилированным участникам МПС поддержки в доступе к услугам МПС.
"То есть при поддержке Укргазбанка ассоциированные и аффилированные участники международных платежных систем могут предоставлять своим клиентам услуги, связанные с выпуском и обслуживанием международных платежных карт, а также обеспечением расчетов с использованием платежных карт (эквайринг)", - говорится в заявлении.
При этом, заявляет банк, ассоциированные и аффилированные участники МПС самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в частности - из индустрии игорного бизнеса, и предоставляли им услуги по интернет эквайрингу. При этом банк "не имел возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов".
Укргазбанк предполагает, что несовершенством системы в части обеспечения внутреннего мониторинга и контроля за соблюдением аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с игорным бизнесом, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка.
Государственное финучреждение заявляет, что как только узнало о систематическом характере таких нарушений "сразу заблокировало терминалы компаний-нарушителей из индустрии игорного бизнеса" и запустило процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками. Кроме того, заявляет банк, он пересмотрел собственную систему внутреннего контроля за безналичными операциями для предотвращения таких инцидентов в будущем.