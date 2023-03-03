НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 миллионов из-за финмониторинга

Национальный банк наложил штраф на государственный Укргазбанк в размере 64,6 млн грн в связи с нарушениями в сфере финансового мониторинга - в банке признают, что могли быть нарушения в части уклонения игорного бизнеса от налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, Укргазбанка.

Штраф в 64,62 млн грн Нацбанк обосновывает необеспечением надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финмониторинга. А именно, НБУ установил нарушение ЗУ о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Нарушение, по версии НБУ, заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга, а также в отсутствии процедур, достаточных для управления рисками.

Кроме того, НБУ зафиксировал невыполнение банком оценки рисков, присущих его деятельности, ненадлежащее обеспечение настройки и внедрения системы автоматизации, ненадлежащее выполнение проверки новых и существующих клиентов, необеспечение проведения онлайн-мониторинга информации о плательщике переводов средств, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и неотражение указанной в анкете клиента информации, полученной банком по результатам проверки.

Укргазбанк ответил на решение НБУ. Согласно заявлению банка, одним из направлений его сотрудничества с международными платежными системами (МПС), является предоставление ассоциированным и аффилированным участникам МПС поддержки в доступе к услугам МПС.

"То есть при поддержке Укргазбанка ассоциированные и аффилированные участники международных платежных систем могут предоставлять своим клиентам услуги, связанные с выпуском и обслуживанием международных платежных карт, а также обеспечением расчетов с использованием платежных карт (эквайринг)", - говорится в заявлении.