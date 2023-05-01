Кабмин предлагает ликвидировать комиссию по азартным играм: законопроект уже в Раде

Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект, и он отправляется на рассмотрение в парламент.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"После поддержки депутатами решение позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий - процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства", - написал Федоров.

Законопроект №9256 зарегистрировали в Раде, но текст документа пока отсутствует.

Напомним:

Как писала ЭП, 28 февраля во время заседания временной следственной комиссии представители СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) рассказали об участии девяти украинских банков в схемах, которые позволяли игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Один из участников заседания рассказал ЭП, что среди этих банков правоохранители называли государственный Укргазбанк, который НБУ оштрафовал на 64,6 млн грн, а также "IBOX банк", который регулятор решил ликвидировать.

Последний помогал нелегальному азартному бизнесу с помощью схемы "мискодинга".

Операции клиентов банков имеют четырехзначные коды. Они позволяют банкам понять, на что человек потратил деньги (цветы, продукты, техника), и устанавливать кэшбеки по отдельным категориям. Свой код имеют и азартные игры - 7995.

Мискодинг заключается в том, что банк умышленно маркировал операции азартных игр по другому коду (чаще всего 7994, который отвечает за компьютерные игры), чтобы у нелегального организатора азартных игр не возникали дополнительные налоговые обязательства.

В рамках работы схем использовались сайты-двойники лицензированных операторов игорного бизнеса, а также терминалы самообслуживания банка, через которые проводились расчеты.

Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации, которое в августе получило в сферу ответственности игорный бизнес, предложит Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино компании "Твоя компания беттинга".

Президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию по поводу запрета работы в Украине российскому букмекеру 1xBet, которую подписали более 25 тысяч граждан.

Позже Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии ООО Твоя беттинговая компания на работу бренда 1xBet в сфере организации и проведения азартных игр.

Экономическая правда