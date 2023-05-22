Новости 22 мая: блэкаут на ЗАЭС, украинцы наращивают долги

О ЗАЭС. В результате обстрела в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. После обеда в "Укрэнерго" заявили, что восстановили ее, и теперь станция переходит на питание от украинской энергосистемы.

О долгах. Количество задолженностей в Едином реестре должников с начала большой войны выросло на 615 тысяч или 8%. До войны, в 2021 году годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

О тарифах. Нынешний тариф на электроэнергию для населения покрывает лишь 28% затрат на ее производство, доставку к потребителям и налогов

Об олигархах. Миллиардер Константин Жеваго заявил, что планирует обжаловать национализацию кременчугского автомобильного завода "АвтоКрАЗ" и уже готовит иск в Верховный Суд.

Об угле. Государственное бюро расследований сообщили о подозрении четырем бывшим генеральным директорам госпредприятия "Волыньуголь", из-за действий которых экология и недра понесли 1,17 миллиарда гривен убытков - предприятие четыре года добывало уголь без лицензии.

Эксклюзивы ЭП

Больше не будет. Доходность депозитов достигла максимума

Дошли ли банковские депозиты до пика доходности и лучшее ли сейчас время для открытия вклада?