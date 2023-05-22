"Укренерго" відновило живлення ЗАЕС від української енергосистеми

В "Укренерго" заявили, що відновили лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС - станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії в Telegram.

"Всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. В Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій "Укренерго" та операторів систем розподілу (обленерго).

Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пошкодження високовольтної лінії ЗАЕС втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється.

Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну у понеділок відсутній, додали в "Укренерго".

"Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії.

Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх не в період вечірнього піку, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що через обстріл ЗАЕС всьоме з початку окупації переходить в режим блекауту.

Економічна правда