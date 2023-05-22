Ринковий тариф на електроенергію мав би становити 5,5 гривень за кіловат-годину - регулятор

Теперішній тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, доставку до споживачів та податків.

Про це НКРЕКП повідомило на запит ExPro.

За розрахунками регулятора, ринкова ціна на електроенергію для кінцевих споживачів (у тому числі – побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів та на сьогодні становить понад 5,5 грн/кВт-год.

У НКРЕКП пояснили, що ринкова ціна складається з:

середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" за квітень 2023 року – 2,81 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

тарифу на послуги з передачі з 01.04.2023 – 0,43 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

середньозваженого тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для другого класу напруги з 01.04.2023 – 1,32 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

середньозваженого тарифу на послуги постачальника універсальних послуг – 0,115 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

податку на додану вартість (20 %).

Тарифи на електроенергію для населення наразі становлять 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт-год на місяць) та 1,68 грн/кВт-год (у випадку споживання більше 250 кВт-год на місяць)

"Водночас, середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год (з урахуванням ПДВ)", - вказують в Нацкомісії.

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